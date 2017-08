A poche ore dalla chiusura del calciomercato, in casa Lazio tiene banco la situazione dei giocatori considerati al di fuori del progetto tecnico di Inzaghi. A parte Keita, che merita un capitolo a parte, ed è fortemente intrecciato con il resto delle trattative biancocelesti, a Formello si allenano molti giocatori che devono trovare una sistemazione. Come scrive La Nazione, la Fiorentina potrebbe provare a prendere Filip Djordjevic. Ci aveva provato la Spal: 2,5 milioni di offerta, Lotito ne chiedeva 3, poi il rifiuto del serbo ha fatto tramontare del tutto la trattativa.La viola, in fase di ricostruzione, potrebbe farci un pensierino: con Pioli Djordjevic ha vissuto i momenti migliori in Italia. Potrebbe riabbracciarlo nelle ultime ore di mercato.