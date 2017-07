Si fa sempre più intricata la trattativa tra Milan e Lazio per l'argentino Lucas Biglia. Il centrocampista biancoceleste, prossimo a togliersi la fascia da capitano dal braccio, ha rotto in maniera netta con l'ambiente romano, spingendo in maniera decisa per il trasferimento a Milano. Dalle pagine de Il Messaggero, arriva l'avvertimento della Curva Nord laziale nei confronti del giocatore: in merito all'arrivo in ritiro, si legge, "E’ meglio che non venga".