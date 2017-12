Il bomber si è preso un attimo di riposo. Ciro Immobile ha risentito della brusca uscita di scena della Nazionale italiana, ha rallentato, si è un po' incupito. Colpa di un sogno sfumato, che lo ha costretto a rivedere i suoi piani, colpa di uno sciagurato doppio confronto con la Svezia. L'attaccante biancoceleste ha cominciato a segnare meno, in campionato è addirittura a secco da 246 minuti. Un’eternità per chi ha una media di un gol ogni 86 minuti. Fisiologico un calo (il suo rendimento era altissimo), ma Immobile sa di aver “riposato” abbastanza, è il momento di tornare a farsi sentire in campionato. Contro il Cittadella in Coppa Italia ha ritrovato la via del gol, come racconta Leggo alla cena di Natale avrebbe promesso ai compagni: “E’ un po’ che non segno ma sono pronto a rimettermi in pari”. Sembra tornato sulla terra, Ciro Immobile. Forse per questo è arrivato il momento di rimettersi a volare.