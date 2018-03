La stagione entra nel vivo, ora serve il massimo sforzo di tutte le componenti. Questo è il mantra che filtra dal centro sportivo di Formello, dove la Lazio si prepara a lanciare l'assalto Champions. La squadra di Inzaghi ha bisogno di più tifosi allo stadio, a partire dall'Europa League, entrata nelle sue fasi decisive, il prossimo 3 aprile. Il responsabile marketing Canigiani si augura novità: "Ci sarà una vendita tradizionale per i biglietti contro il Salisburgo. I prezzi sono quelli standard e sicuramente sono abbordabili. Siamo nelle ultime fasi di una competizione internazionale che manca da tantissimi anni. La Lazio ci è arrivata sei volte in 118 anni. È una grande opportunità e non dovrebbero neanche esserci appelli". L'auspicio di Carignani è chiaro: "Mi piacerebbe vedere le tribune il più possibile piene. Trentamila presenze non sono all'altezza, vogliamo qualcosa di più. Per avere ambizioni da Champions, lo stadio si deve riempire".