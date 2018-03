A Formello Inzaghi fa la conta degli assenti e nello stesso tempo cerca di ricaricare i presenti. Sono 10 in giro con le Nazionali, rientrati a Roma Lukaku, Caceres e Milinkovic, esentati dagli impegni delle rispettive squadre per problematiche di varia natura.



I PROGRAMMI - Come riporta il Corriere dello Sport Inzaghi progetta il rientro dalla sosta. Primo obiettivo: recuperare più uomini possibili nel minor tempo possibile. La sosta aiuterà a rigenerare il gruppo, la Lazio si preparerà per affrontare il tour de force decisivo. Il mese di aprile deciderà la lotta per la Champions. Inzaghi non vuole darsi per vinto, ha chiesto ai suoi uomini di riposare, di ricaricarsi, di provarci di nuovo. In settimana, lavorerà sul fisico e sulla testa dei suoi giocatori, stressati oltre misura da VAR e impegni ravvicinati. Non c'è più tempo da perdere, bisogna riprendersi in fretta.