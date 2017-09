Lazio-Napoli 1-4



Strakosha 6: San Strakosha su Callejon nel primo tempo e su Albiol, in occasione del gol del Napoli. Non può nulla sulla ribattuta a rete. Più di qualche responsabilità sul gol di Mertens, sembra insicuro se rientrare tra i pali.



Bastos 6,5: Molto sicuro di sé, a volte un po' troppo. Un paio di interventi puliti e decisi, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare.



(Dal 25' Marusic 5,5: Ha gamba e lena, si ritaglia anche un’occasione nel primo tempo. Nella ripresa si rintana un pochino nel guscio, assiste alle sventagliate del Napoli.



de Vrij 6,5: Nel primo tempo un paio di chiusure d'alta scuola, poi si improvvisa ariete d'area di rigore e trafigge Reina. Era acciaccato, non rientra dagli spogliatoi nella ripresa.



(Dal 46’ Murgia 5,5: Entra nel momento peggiore dell’incontro, non riesce ad incidere purtroppo, causa un Napoli straordinariamente diverso dal primo tempo).



Radu 6: Il suo rapporto con Damato è burrascoso: prende il giallo dopo appena 20' di gioco. Attento, deciso, la difesa a 3 sembra avergli donato una seconda giovinezza. L’unico reduce dei 3 centrali titolari, dovrebbe pensare a qualche rito scaramantico.



Basta 5,5: Sul lato destro duello con Ghoulam è appassionato, poi Inzaghi lo piazza sulla linea della difesa a 3.Ennesima tegola per Inzaghi: anche lui lascia il campo, partecipando alla ‘maledizione’ dei difensori Lazio.



Parolo 5,5: Lotta, si inserisce, spesso non viene nemmeno servito. A centrocampo con Allan è lotta continua, perpetua, a suon di sganassoni e forza. Nella ripresa non riesce a garantire una minima copertura alla difesa. Affonda Zielinski ed è rigore Napoli nel finale.



Leiva 5,5: Geometrico, sicuro, davanti alla difesa cuce e strappa la manovra altrui. Inzaghi lo arretra al centro della difesa, sembra iniziare bene, poi il Napoli diventa straripante. Da 4 come difensore, da 7 sulla mediana.



Milinkovic 6: Lezioso a volte, ma dannatamente bello da vedere: tacchi e trick in serie. Esce quando la Lazio è fuori dall’incontro.



(Dal 63’ Lukaku 5,5: Entra a partita già compromessa, difficile giudicare una prestazione travolta dal naufragio generale)



Lulic 6: Attento, quasi maniacale in fase difensiva. Ha tenacia, equilibrio, forza: nella ripresa, complice l’uscita di de Vrij e Bastos, partecipa al crollo verticale di tutta la squadra.



Luis Alberto 6,5: Tocca il pallone, e tutto diventa verticale, bellissimo, delicato. Sforna palloni deliziosi, il tacco per Immobile voltante ha coefficiente di difficoltà ‘miracolo’. L’ultimo a mollare, insieme ad Immobile.



Immobile 6,5: Reclama per un calcio di rigore nel secondo tempo, non basta segnare sempre, si inventa anche una percussione sull'out di destra alla Felipe Anderson, con assist al bacio per de Vrij e vantaggio Lazio. Non molla mai, neppure alla fine.





All. Inzaghi 6: La sua Lazio parte di coraggio e voglia, passa in vantaggio ma perde due centrali in un tempo. Nella ripresa i meccanismi difensivi saltano, e i suoi ragazzi imbarcano acqua da tutte le parti. In 5’ la partita è persa. Aveva chiesto un centrale in sede di mercato, ha terminato il big match con una difesa più che improvvisata. La chiamerà sfortuna, maledetta sfortuna?