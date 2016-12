Marchetti 5,5: Sorpreso dal secondo gol di Icardi



Gabarron 5,5: É l’anello debole della difesa di Inzaghi. (Dal 59’ Keita 5,5: Entra, ma impensierisce seriamente in una sola occasione)



Wallace 5,5: Anche lui sbanda non poco nella ripresa e si perde Icardi sul 3-0



de Vrij 5: Un buon primo tempo, ma nella ripresa affonda e si perde Icardi che non perde occasione per infilare Marchetti.



Basta 5,5: Serata no, sbaglia anche cose all’apparenza semplici



Milinkovic-Savic 5,5: Giocatore di rara eleganza, ma dovrebbe essere più concreto. Ed è lui a perder malamente palla sul gol di Banega.



Biglia 5,5: Accademico, fin troppo. (dall’83’ Cataldi s.v.)



Parolo 5,5: Non il solito martello



Lulic 6: Primo tempo di grande sostanza, nella ripresa non ne ha più (dal 72’ Lombardi 5,5: entra a giochi ormai fatti)



Immobile 5,5: Per due volte manca la stoccata decisive



Felipe Anderson 5,5: Al 25’ si esibisce in uno slalom gigante che lascia tutti senza fiato. Poi poco altro



Inzaghi 5: La Lazio sprofonda al Meazza. Nella ripresa non riesce a imbrigliare l’Inter.