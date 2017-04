Sassuolo-Lazio 1-2



Strakosha 5: l’arbitro è generoso col Sassuolo, lui troppo, troppo in ritardo su Berardi. Nel finale lo salva l’incrocio dei pali sul colpo di testa di Pellegrini



Patric 6: nel primo tempo neanche tanto, ma nel secondo soffre le scorribande di Politano. Quando arriva sul fondo tuttavia, crea dei problemi agli avversari



De Vrij 6: sfodera diversi lanci pregevoli, e al contrario di Hoedt risulta più solido



Hoedt 5,5: non riesce ad assorbire il taglio di Berardi, in occasione dell’azione del rigore. Poco dopo perde Defrel e per poco il Sassuolo non raddoppia.



(dal 57’ Lukaku 6: Berardi dal suo ingresso in avanti non si sente più)



Radu 6: nel primo tempo commette diverse imprecisioni in fase di impostazione. Con l’ingresso di Lukaku passa al centro della difesa



Parolo 5,5: un po’ sulle gambe, non il miglior Parolo



Biglia 6: il solito Biglia, tante geometrie e sostanza



Milinkovic-Savic 6,5: dominatore sulle palle alte e più propositivo di Parolo



Anderson 6,5: in ombra fino al 42’, quando buca la difesa del Sassuolo con un assist

al bacio per Immobile. Un acuto e poco altro, perché Dell’Orco non scherza



(77’ Lombardi 6,5: all’83’ è suo il cross teso che Acerbi devia involontariamente in rete)



Immobile 7: alla prima palla gol, lui non fallisce. Poi potrebbe persino raddoppiare al 45’, se Cannavaro non si inventasse il salvataggio dell’anno.



Lulic 5: prova abbastanza incolore. Fa a tempo a rimediare un cartellino.



(dal 57’ Keita 6: prova a cambiare la partita, e ci riesce. Con lui in campo la Lazio conquista metri ed è più pericolosa in contropiede)





All. Inzaghi 7: gestisce il primo tempo impiegando Lulic sulla sinistra. Nella ripresa inserisce quasi da subito Keita, per cambiare marcia. Fortunato e bravo, perché nella prima frazione, dietro, un pochino la sua Lazio ha concesso.