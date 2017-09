Genoa-Lazio 2-3

Strakosha 4,5: la bella parata sull'inzuccata di Zukanovic sul 2-2 compensa parzialmente la scarsa reattività mostrata sulla doppietta di Pellegri.

Bastos 6,5: roccioso in difesa, lesto in attacco. E' sua la zampata che vale il vantaggio biancoceleste sulla corta respinta di Perin.

De Vrij 5: passa la prima mezzora, quella in cui il Genoa gioca con il falso nove, in assoluta tranquilità. Ci pensa Pellegri a fargli suonare la sveglia a suon di sportellate. Inzaghi lo vede in difficoltà e lo cambia dopo il pari rossoblù.

(dal 60' Caicedo 6,5: mossa a sorpresa di Inzaghi, ridona vivacità alla manovra laziale)

Radu 6,5: fa valere tutto il proprio mestiere sull'acerbo Ricci, annullandolo.

Basta 6,5: moto perpetuo sulla fascia destra. Paga l'infinito dinamismo con un'inevitabile calo di lucidità negli appoggi.

(dal 66' Marusic 6: meno incisivo di Basta ma più ordinato).

Murgia 6,5: non fa rimpiangere lo squalificato Parolo, apparendone quasi l'alter-ego, sia per come tampona che per come si propone in area avversaria.

(dal 66' Lukaku 6,5: entra e si divora il gol del vantaggio centrando in pieno Perin. Si rifà quattro minuti dopo seminando Ricci e fornendo a Immobile la palla del 2-1).

Leiva 6: detta i tempi della manovra laziale con la puntualità di un orologio svizzero. Dopo l'1-1 di Pellegri si sposta al centro della difesa, facendosi bruciare sul tempo dalla zampata del giovane bomber rossoblu.

Lulic 6: poca forma ma molta sostanza per il capitano biancoceleste.

Luis Alberto 6: dai suoi piedi nasce sempre qualche pericolo. Vitale e reattivo per almeno un'ora, si spegne nel finale, non vanificando comunque una prestazione più che sufficiente.

Milinkovic-Savic 6,5: recupera palla e fa ripartire l'azione, spaccando in due il centrocampo del Genoa e facendone ammattire la difesa. Quando cala lui, cala anche la Lazio.

Immobile 8: fischiatissimo dai suoi ex tifosi, svaria sull'intero fronte offensivo per oltre un'ora non impensierendo mai Perin. Poi, appena ha due palloni buoni, li trasforma in oro in meno di un quarto d'ora.

All. Inzaghi 6,5: inizia aggredendo il Genoa molto alto. Un atteggiamento ripagato dal giusto vantaggio firmato Bastos. Trovata la rete però i suoi mancano il colpo del KO, subendo per due volte il ritorno del Grifone. Ci pensa l'ex laziale Gentiletti a regalargli una vittoria preziosa su un campo difficile. Ottima la gestione dei cambi.