Lazio-Sassuolo 6-1



Strakosha 6,5: Spiazzato da Berardi dal dischetto, chiude la saracinesca su Duncan poco dopo. Nella ripresa guarda il match, e basta. Nega il gol a Berardi, con grande riflesso.



Patric 6,5: Dov'era sull'azione del rigore? Per il resto è ordinato, abbastanza preciso, cresce insieme a tutta la squadra nella ripresa.



de Vrij 7: Inizia male al ritorno, costretto al fallo da rigore da Matri, ma non era lui fuori posizione. Perfetto il suo stacco che regala il vantaggio alla Lazio. Esce tra gli applausi scroscianti dell'Olimpico, abbracciato da Inzaghi.



(Dal 65' Luiz Felipe s.v.)



Radu 6,5: Non è una partita facile nel primo tempo, ma spesso risolve con esperienza. Si sgancia un paio di volte per aiutare i compagni. Poi nella ripresa è tutto molto più tranquillo dalle sue parti.



(Dall''85' Mauricio s.v.)



Marusic 7: Sembra uno dei più in palla sulla destra, il duello con Adjapong è senza esclusione di colpi. Maresca spesso punisce la sua fisicità, facendo arrabbiare l'Olimpico. Stantuffo.



Parolo 7,5: Sembra uno dei più stanchi, ma aiuta i compagni a ritrovare la retta via del sorpasso al Sassuolo. Trova la rete del poker, e la doppietta personale. Meglio di così...



Leiva 6,5: Ha geometrie, capisce che il match si fa duro e deve cercare di riprenderlo tra le mani. Inzaghi lo richiama molto spesso a trovare la posizione. Si sgancia con incisività in un paio di occasioni, duello verbale poco carino con Mazzitelli.



Milinkovic 6,5: Per poco da un suo rilancio lezioso non nasce il secondo gol, poi la sua prestazione cresce con il passare dei minuti. E con lui cresce la Lazio.



Lulic 6,5: Calcia malissimo completamente solo sul finire del primo il pallone del possibile pareggio: nel primo tempo è uno dei peggiori in campo. Nella ripresa si trasforma con tutta la Lazio, su di lui Consigli fa un paio di interventi importanti.



Luis Alberto 7,5: Nel primo tempo non è brillantissimo, ma regala alla Lazio il pareggio grazie ad una punizione deliziosa sotto al sette. La sua seconda rete in Serie A è una magia, ma la terza è apoteosi di freddezza: salta consigli in uscita disperata come un birillo. Questa partita è l'immagine della sua stagione: deliziosa. Esce con standing ovation.



(Dal 72' Nani s.v.: Arriva la sua prima presenza in Serie A, accolto dal boato dall'Olimpico. Iper-atteso, comincia con una serie di tocchi di velluto e poco altro. Per vederlo all'opera c'è tempo).



Immobile 7: Si sbatte tanto, tantissimo. Ha l'occasione del pareggio, ma la sciupa mandandola alta. Nel primo tempo è spesso oltre la linea dei difensori del Sassuolo. Comincia subito forte la ripresa, Consigli gli nega il gol. Il suo controllo orientato è troppo lungo, ma propizia il secondo gol di Luis Alberto. Prova a segnare in tutti i modi, alla fine viene premiato con il 6-1 dal dischetto.



All. Inzaghi 7: La sua Lazio inizia lenta lenta, imballata, e il Sassuolo punisce. Poi si risolleva, grazie al carattere dei suoi e alla magia nei piedi di Luis Alberto. Nella ripresa è un'altra partita: la squadra biancoceleste è straripante, ha voglia, dilaga, è da Champions. Cosa gli ha detto nell'intervallo?