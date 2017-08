Chievo Verona-Lazio 1-2



Strakosha 6,5: poche volte chiamato in causa ma sempre attento. Si supera su Castro alla mezz'ora.



Wallace 5: parte bene ma si spegne progressivamente, andando spesso in difficoltà.



de Vrij 6,5: al centro del reparto difensivo biancoceleste, gestisce al meglio la pressione degli avversari.



Radu 6: attento nelle chiusure quando Inglese e Pucciarelli si presentano dalle sue parti.



Basta 6: può fare di più. Una partita sufficiente senza però strafare. La Lazio ha sicuramente bisogno del miglior Basta per rendersi più pericolosa.

(dall'80' Marusic: s.v.)



Parolo 6,5: fondamentale il suo lavoro sia in fase offensiva che in fase difensiva, quando il Chievo si fa sotto nelle ripartenze. Sul finale Sorrentino gli nega la gioia del gol.



Leiva 6: si sta inserendo sempre meglio nel centrocampo biancoceleste. Si prennuncia un ottimo arrivo per la stagione.

(dal 60' Caicedo 6: grazie alla freschezza, gioca una gara sufficiente.)



Lulic 6: primo tempo giocato a buoni ritmi, al centro della manovra e spesso pericoloso. Seconda parte più in ombra.

(dal 60' Lukaku 6: buon impatto sulla partita, inserendosi subito negli schemi di gioco. Buona tecnica sotto porta.)



Luis Alberto 6,5: cerca sempre la giocata per servire gli attaccanti, che arriva puntuale sul gol di Immobile. Bene la condizione fisica.



Milinkovic 7: parte male ma cresce durante tutta la gara. Secondo tempo da incorniciare, che con i suoi inserimenti fa tremare la difesa gialloblù. Meritato il gol del vantaggio nel finale.



Immobile 6,5: se dietro al sua squadra soffre, lui è sempre in prima linea per cercare di pungere il più possibile la difesa clivense. Oltre al gol sono fondamentali i suoi inserimenti veloci tra le linee che in più occasioni creano difficoltà ai mastini avversari.





All. Inzaghi 6: approccio alla partita non al meglio ma la Lazio cresce soprattutto nella ripresa. Pochi pericoli sotto porta e risultato importante ottenuto su un campo non facile.