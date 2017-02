Pescara-Lazio 2-6



Marchetti 6,5: respinge corto sul gol di Benali, para un rigore. Nel secondo tempo è miracoloso su Caprari



Basta 6: sulla destra spinge poco visto che la Lazio preferisce l'altra corsia, ma tiene bene in difesa. Più intraprendente nella ripresa.



De Vrij 6: non ha grossi problemi a contenere gli attaccanti del Pescara.



Hoedt 6: commette un'ingenuità che costa un calcio di rigore che, fortunatamente per lui, il Pescara sbaglia. È l'unico errore della partita.



Lukaku 6,5: corre tanto sulla sinistra, si propone, crossa e manda in tilt Zampano.



Parolo 8: due gol quasi fotocopia, vista la facilità con cui è riuscito a colpire di testa. Trova la tripletta nel secondo tempo e addirittura il poker nell'ultimo quarto d'ora.



Biglia 6,5: detta i tempi della squadra con il solito ordine.



(dal 78' Murgia S.V.)



Milinkovic 7: cerca i suoi soliti inserimenti e tenta anche la battuta a rete. È protagonista nel gol del 2-3 di Parolo.



Felipe Anderson 6: si vede poco nel primo tempo, ma alla prima accelerazione nel secondo la Lazio si riporta in vantaggio.



Immobile 6,5: ha poche occasioni ma sfrutta quella buona per chiudere definitivamente la partita



(dal 86' Tounkara S.V.)



Keita 6,5: ha qualità superiori che si notano in diverse circostanze, ma è poco concreto. Approfitta della sconsiderata fase difensiva del Pescara per siglare il quarto gol.



(dal 65' Lulic 6,5: entra bene in partita e gestisce bene la gara)



All. Inzaghi 7: la sua squadra interpreta subito bene la gara trovando un doppio vantaggio dopo solo 15 minuti. Tuttavia è netto il calo di concentrazione che porta il Pescara a rimontare due gol con tanto di rigore fallito. Nel secondo tempo la Lazio però rientra in campo con un'altra testa e alla fine non c'è storia.