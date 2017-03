Lazio-Roma 2-0



Strakosha 6,5: Non ha mai perso un derby con la Primavera, la sua unica parata è di una grettezza unica ma efficace. Per il resto sempre presente, anche furbo quando guadagna secondi preziosi.



Bastos 7: Nella difesa a 3 si muove a suo agio, sembra sempre troppo sicuro (con qualche sbavatura improvvisa), ma alla fine la sua partita è attenta in marcatura e disinvolta palla al piede.



De Vrij 7: Perde Dzeko pochi secondi dopo il gol di Milinkovic, ma poi innalza la sua prestazione alle consuete vette. Lui è il difensore più talentuoso, e lo dimostra appieno.



Wallace 7: Pronti via devia subito una conclusione di Dzeko in area. Per il resto è imperioso, in area domina sempre sui palloni alti. Negli ultimi minuti troneggia in area di rigore, è il baluardo fondamentale durante l'ultimo assalto della Roma. L'erroraccio del derby di campionato è dimenticato.



Basta 6,5: Arretra quando deve, è ordinato, pulito, la sua è una partita attenta. Non concede nulla, si propone poco ma fa la gara che deve, si riprende dopo qualche gara appannata.



Parolo 6,5: Prende un giallo pesantissimo e francamente difficile da comprendere che gli costerà il derby di ritorno. Fatica, corsa, è il solito Parolo da battaglia.



Biglia 7: Inizia forte su Nainggolan, la sua gara è precisa, attenta, è il direttore d’orchestra di ogni azione della Lazio. Nella ripresa diventa maestoso, chiude su tutti i palloni. Ultimamente il livello di prestazioni era cresciuto, questa partita è la ciliegina della torta.



Milinkovic 7,5 : Ingaggia un duello furioso con Strootman, l’1-2 con Felipe Anderson è delizioso, è lui a portare in vantaggio la Lazio. Nella ripresa sale in cattedra, sciorinando calcio di livello eccelso. Esce di scena con la standing ovation dello Stadio Olimpico.



(Dal 91’ Murgia s.v.)



Lukaku 7: Fino all’ultimo in dubbio, allontana ogni dubbio con una prestazione aggressiva, veloce, mette sempre in difficoltà Bruno Peres. Esce stremato, dopo la sua miglior partita con la maglia della Lazio.



(Dal 79’ Crecco s.v.)



Immobile 7,5: Inizia isolato e schermato spesso dai centrali della Roma, prova ad impensierire Alisson il più possibile. Punto di riferimento costante, finché Keita non lo pesca a due passi dalla porta e gli regala la gioia del suo primo gol al derby, coronamento di una gara tignosa e perfetta.



F. Anderson 7: Sembra fuori posizione, ma alla prima occasione buca la difesa della Roma e serve a Milinkovic un pallone d’oro che vale il vantaggio della Lazio. Finalmente decisivo. Esce per fare posto a Keita, come da copione.



(Dal 67’ Keita 7: Non sembra entrato in partita, non riesce ad essere incisivo, al primo affondo brucia tutti e serve un pallone delizioso ad Immobile che deve solo appoggiarla dentro. Come per Felipe: fa poco, ma è decisivo, ed è questo che conta).



All. Inzaghi 8: Lascia in panchina Keita, rischia Lukaku e la difesa a 3 per annullare il piano di gioco di Spalletti. Gli riesce tutto, la sua Lazio fa la sua prima partita monstre contro una grande, in un derby in semifinale. Chapeau, riporta la Lazio a vincere un derby. Non succedeva dal 2013, un famoso 26 maggio.