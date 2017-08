Hoedt non è più un giocatore della Lazio. La sua cessione al Southampton è diventata ufficiale. É arrivato anche il comunicato della Lazio ad ufficializzare il passaggio del difensore olandese.in Inghilterra al Southampton. Hoedt siglato un contratto fino al 2022. Sono arrivate anche le sue prime parole da giocatore dei Saints: "Sono molto contento di essere qui. Penso che il Southampton sia davvero un grande club, è un grande passo avanti per me venire qui e giocare in Premier League, darò il massimo".