Ultima doppia fatica dell'anno per la Lazio di Inzaghi (nella giornata di domani solo allenamento mattutino). Il mister biancoceleste vuole spremere i suoi di ritorno dalle vacanze di Natale. La conta degli assenti recita out i sudamericani, che torneranno il 2 gennaio, Lukaku e Luis Alberto, impegnato in un'amichevole di beneficenza. Per il resto Radu ha svolto tutta l'intensa sessione di allenamento (grosso lavoro basato sulla resistenza per la squadra), differenziato per Kishna.