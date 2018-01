La Lazio sorride, il 2018 è iniziato in maniera spumeggiante, con la larga vittoria contro la Spal. E una piccola ombra a scuotere il mercato: il rinnovo di de Vrij tarda ad arrivare. Inzaghi stesso, nel postpartita, ha parlato di una forte decisione di fondo dell'olandese, che non avrebbe ancora deciso. La Lazio segue la sua linea: rinnovo, o addio a fine stagione. Dall'altra parte del tavolo de Vrij continua a riflettere.



IL FUTURO DI DE VRIJ - Il dubbio è amletico: restare a Roma, in un club che lo stima ed una città che lo considera un idolo (e dove ha recentemente trovato anche l’amore) o tentare una nuova e più remunerativa esperienza professionale? In Italia l’Inter è la società maggiormente interessata, dall'estero ancora nicchiano un pochino. Come riporta ‘Sky Sport’, “de Vrij non ha ancora deciso se rinnovare o meno. La Lazio ha detto no al suo trasferimento a gennaio rischiando di perderlo a parametro zero, ma il difensore olandese è un giocatore troppo importante per raggiungere l’obiettivo Champions League“. Troppo importante per cederlo subito, un perno della rosa, stimato e rispettato dall'ambiente. Ma l'orologio corre, de Vrij dovrà decidere a breve. La Lazio lo aspetta, ed è l'unica ombra di un 2018 iniziato nel migliore dei modi.