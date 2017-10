Il 9 ottobre OptaPaolo pubblica sulla sua pagina Facebook questa notaAlla vigilia dimi è sembrato doveroso approfondire l’argomento.Uno è, l’altro è une abbiamo già detto tutto; a mente lucida e a posteriori (ma son passate soltanto 7 giornate di campionato), ora vien facile sostenere che è matematica, che sono assolutamente due tipi complementari.(al momento lo spagnolo ha segnato 3 gol, Immobile 9, per un totale di. Alle ripartenze fulminee ha saputo aggiungere una. Questa novità, quando non si è ritorta contro (vedi il primo tempo col Sassuolo), le ha consentito finora diLuis Alberto, associato ada una parte (soprattutto) e adall’altra, funge, che è per l’appunto Immobile. La squadra allora ruota nella fase di possesso, passando tranquillamente dal 3-5-1-1 al 3-4-2-1, con Leiva e Parolo in mezzo, a protezione della difesa. Prima di soffermarci su alcune situazioni precise che testimoniano e rimandano alla bontà dell’intesa tra Immobile e ‘Lupo’ Alberto, vi sottopongo un ultimo dato, per completare il quadro in cui si inserisce il loro operato, pensiamo al primo quarto d’ora in Supercoppa, o caso limite, anchecome nella prima di campionato contro la SPAL, quando mancava ancora Leiva tra i convocati.Lì si attiva pure quella di Immobile, e dal loro intreccio nasca l’intesa. Ho scelto un’azione emblematica, se volete anche eccessiva, della Lazio contro la SPAL. Eccovi l’interpretazione di Luis Alberto del ruolo di regista.Dapprima innesca Immobile con un tocco morbido a sorvolare Viviani, poi si sgancia per offrire sostegno all’attaccante girato di spalle. Può un mediano dimenticarsi della mediana? Se ha giocato nel Barcellona sì.E qui c’è tutto Alberto, tutto Immobile: mentre lo spagnolo avanza palla al piede puntando la difesa spallina, Ciro s’incunea tra due avversari per andare ad eseguire una complicata, quasi accademica sovrapposizione. Ma è un’idea fantastica, l’unica possibile.A questo punto Lupo Alberto inventa: sfruttando l’incertezza del difensore cerchiato in rosso, che in quel preciso istante volendo girarsi è mal posizionato, in quanto sta correndo all’indietro piatto rispetto al pallone, dicevo, sfruttando questa incertezza, Alberto forza un filtrante delizioso. Il difensore è preso in controtempo, e dopo tanta strada, per poco Immobile non arriva sul pallone, anticipato d’un soffio dal portiere.– Ma se Immobile è in grado di superare in velocità il portatore di palla, di tagliare forte o di buttarsi oltre la linea di difesa avversaria,un semplicissimo uno/due. Per fare ciò, spesso si serve di una sterzata di esterno assai caratteristica di certi giocatori spagnoli (Iniesta su tutti). Sotto, Lupo Alberto la effettua ai danni di Bonucci in Lazio-Milan, per poi andare a chiedere una triangolazione a Immobile. (Si badi che da quella stessa zolla lo spagnolo aveva fregato Kessie nel primo tempo, sfuggendogli sulla sinistra e procurandosi così il rigore dell’1-0)La stessa sterzata è usata da Luis Alberto per prepararsi un tiro a giro. Ecco un esempio tratto ancora da Lazio-SPAL. Notate quanto il pallone si spostato indietro, oltre che esternamente. Il suo marcatore viene sbilanciato e separato per sempre dalla sfera.– Infine,Contro il Genoa: un’altra occasione creata (come tutte quelle di sopra) che non ha portato al gol la Lazio per un niente (non dimentichiamoci che, ad oggi, i biancocelesti sono secondi solo al Napoli nella speciale classifica degli Expected Goals: i partenopei sono a 16.57, la squadra di Inzaghi a 12.93).Stavolta Immobile ricerca l’ampiezza con uno scatto improvviso, dopo aver corso accanto ad Alberto per un piccolo tratto. Esce dal binario con creatività di movimento.Ancora una volta Luis Alberto inchioda un difensore con un tracciante semplice, pulito, in un corridoio che ha dell’assurdo, orizzontale com’è. E’ un miracolo di tempistica questo assist. La x azzurra disegnata sulla lunetta rappresenta il punto in cui Immobile arriverà a stoppare il pallone prima del tiro. Questo significa che Luis Alberto ha quasi mirato l’avversario, calcolandone l’inerzia della corsa.