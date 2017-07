Leiva si sta prendendo la Lazio. L'ex Liverpool, appena arrivato ad Auronzo, ha subito cominciato a metter su minutaggio, per entrare in forma, e presentarsi tirato a lucido alla prima ufficiale della stagione, in Supercoppa contro la Juventus, a Roma, il 13 agosto. Si sente sempre meglio, Leiva, accolto benissimo dai tifosi della Lazio, che puntano su di lui per dimenticare Biglia. E ci tiene a sottolineare come la sua forma fisica stia migliorando su Instagram: “Sono stato felice di aver giocato la mia prima partita oggi. Lentamente sto diventando più forte e sto migliorando la forma fisica. Forza Lazio”.