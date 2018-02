Nella conferenza stampa della vigilia di Steaua Bucarest- Lazio è intervenuto, al fianco di Simone Inzaghi, Lucas Leiva, protagonista annunciato in quanto squalificato nel prossimo turno di campionato.



SULLA PARTITA DI DOMANI - "Dobbiamo fare una partita da Lazio, una gara concentrata. Tra una settimana abbiamo il ritorno in casa, bisogna fare un bel risultato domani sera per portarci avanti. Lo Steaua non sarà facile da affrontare, giocano un buon calcio. lo stadio sarà pieno e li spingerà".



SCORIE SCONFITTA NAPOLI - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, quando abbiamo preso gol è stato difficile, perchè il Napoli è una grande squadra nel palleggio. Ora non ci pensiamo più, bisogna ripartire, dobbiamo allenarci bene e prepararci per il finale di stagione. Quando stiamo bene abbiamo dimostrato di poter vincere contro chiunque. Se domani portiamo a casa un buon risultato ritroveremo fiducia nei nostri mezzi".