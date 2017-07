Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia, commentando le vicende di casa Lazio, soprattutto a sfondo mercato: "Keita alla Juventus è un affare già chiuso, ci sono le sensazioni e soprattutto i presupposti affinchè si possa considerare una trattativa, un'intesa già consumata. Chissà se, dopo l'addio di Bonucci frutto della sua cessione al Milan, lo stesso club bianconero accelererà anche per De Vrij presentando una doppia offerta per far vacillare Lotito. L'eventuale doppio arrivo anticipato degli stessi Keita e de Vrij gioverebbe a tutti, ovvero ai giocatori e alle due società.



Biglia al Milan? La Lazio già sapeva, l'argentino voleva assolutamente la squadra rossonera. Il patron laziale ha ottenuto un incasso molto importante, a maggior ragione considerando il solo anno di contratto che separava l'ex capitano dalla scadenza dello stesso con la società capitolina, e la sua carta d'identita, visto che Biglia compirà 32 anni a gennaio. Certo è che per Simone Inzaghi sarà dura sostituirlo, mentre per Montella sarà uno spettacolo assemblare una rosa forte di acquisti eccezionali che elevano il Milan al pari del Napoli come anti Juve.



Io alla Lazio? Il mio nome effettivamente è stato accostato a Lotito, ma Claudio ha già Tare come Direttore Sportivo...".



"Lucas Leiva? Calciatore di esperienza che abbina qualità e quantità, tuttavia, come Biglia, anche il brasiliano al Liverpool il meglio già lo ha dato, compiendo 31 anni a gennaio anche quest'altro Lucas. Con lui e Di Gennaro Simone Inzaghi dovrà allestire una nuova linea mediana, che a proposito di primavere, fra Leiva, l'altro futuro probabile acquisto Di Gennaro, Parolo, Lulic, diciamo che non presenterà un'età media in fascia verde. Urgono nuovi innesti più giovani, vedi Jordie Clasie, Propper etc.".