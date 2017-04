Troppi errori arbitrali, la Lazio contro il Genoa ne ha sentito il peso. Tutto nella norma, gli arbitri possono sbagliare, perlomeno fino a quando in campo non ci sarà il Var (video assistant referees). Come si evince dalla consueta rassegna stampa del Corriere dello Sport, dopo i due calci di rigore negati di sabato, Lotito ha richiesto l’utilizzo della moviola in campo per la finale di Coppa Italia. Ed è d'accordo con lui anche il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, precisando che la fase di sperimentazione inizierà proprio in finale. Con l'incognita legata alla tempistica: se si dovesse anticipare la finale al 17 maggio, causa finale di Champions bianconera, allora sarebbe tutto molto più complicato.