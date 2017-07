Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha per ora frenato la Juventus nell'affare Keita. Lo venderà, sì, ma soltanto alle sue condizioni. I rapporti con l'agente Calenda non sono ottimi anche perchè ha fatto saltare i due accordi con West Ham e Milan che avevano offerto una cifra ben più alta rispetto ai 20 milioni della Lazio. L'Inter continua ad essere in corsa, ma servirà tempo per presentare l'offerta.