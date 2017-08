Claudio Lotito dribbla le domande sul futuro di Keita Baldé. Il presidente della Lazio ha dichiarato ai microfoni del Tgr Calabria in occasione di un evento a Soveria Mannelli (piccolo paese in provincia di Catanzaro che ha dato i natali a suo padre): "Keita alla Juventus? Il mercato chiude il 31 agosto, quello che accadrà è nelle mani del nostro direttore sportivo. Igli Tare ha la delega per rendere ancora più competitiva la squadra, quello che riterrà opportuno fare sarà ben accetto dal presidente. In questo caso sono soltanto uno spettatore".



"Dove possiamo arrivare? Mi auguro che la Lazio mantenga quel profilo che ha avuto durante la Supercoppa e non contro la Spal, quando è scesa in campo una squadra poco determinata, poco 'calabrese' nell'animo e nell'atteggiamento. Abbiamo delle potenzialità e siamo in grado di confrontarci alla pari con tutti, ma dobbiamo avere la volontà di farlo ed esprimerci al cento per cento. Purtroppo non sempre accade".