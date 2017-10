Il contratto di Ciro Immobile è in scadenza nel 2021 ma le ultime prestazioni hanno portato Claudio Lotito a pensare a un aumento dell’ingaggio dell'attaccante classe 1990. Il centravanti italiano ha realizzato 15 gol in 11 partite con la maglia della Lazio, segnando in ogni competizione (Serie A, Europa League e Supercoppa) ed è pronto a un rinnovo del contratto importante. Il giocatore è in lizza per la Scarpa d’Oro e anche per il ‘rinnovo d’oro’. Come riportato da lazionews24.com, la società laziale vuole premiare il suo attaccante e per questo ha avviato i contatti con l’entourage per il rinnovo di contratto. Ciruzzo guadagna attualmente 2,2 milioni di euro e potrebbe diventare molto presto il più pagato della rosa. In questo momento Lucas Leiva e Nani sono i due giocatori con lo stipendio più alto (2,5 milioni l’anno) ma Immobile potrebbe superarli, arrivando a guadagnare, grazie al nuovo accordo, 3 milioni di euro a stagione. Le trattative sono appena iniziate.