Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla nel corso della sua campagna elettorale in Campania: "Mi piace dire che sono un combattente e mai un reduce. Per raggiungere certi obiettivi serve la competenza e l’esperienza, ma anche la determinazione, l’impegno e il coraggio di certe scelte. Nel caso della Lazio era una società che fatturava 84 milioni, ne perdeva 86,5 e aveva 550 milioni di rosso. Sollecitato ad acquisirla, tutti pensavano che fossi un pazzo mentre io l’ho considerata una sfida estrema, al limite. A me piacciono le sfide e così mi sto cimentando in questo tour elettorale per dare il mio contributo. Chi tanto ha avuto dalla polis è giusto che restituisca qualcosa. La Lazio? Nella Lazio ho coniugato i risultati sportivi con quelli economici. È la società con miglior performance di bilancio, la seconda in Europa come incremento del titolo (131%), eppure dopo la Juventus, il Milan e l’Inter è la quarta per trofei vinti. Si possono ottenere dei risparmi ma ci vuole l’oculatezza specifica in ogni settore"