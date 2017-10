Lotito torna in trasferta, ed è una notizia. Il patron biancoceleste non partiva per una trasferta della Lazio da 3 anni. Stasera alle 19 siederà in Tribuna d’Onore dell’Allianz Riviera. Come riporta il Corriere dello Spport, l'ultima trasferta del n.1 biancoceleste risale al 15 febbraio 2015, Udinese-Lazio, con Pioli in panchina. Spesso non ha viaggiato per scaramanzia, stavolta c'è. Contro il Nizza la Lazio avrà un sostenitore in più.