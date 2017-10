Lucas Leiva pensa già alla sfida contro la Juventus, prossimo impegno della Lazio dopo la sosta per le Nazionali. "Ci stiamo divertendo, ma voglio migliorare e giocare sempre meglio", spiega il centrocampista a Lazio Style Channel: "Sono qui solo da tre mesi ma sto imparando i movimenti gara dopo gara, posso aiutare la squadra e spero di poter andare avanti in questa strada. Un po' di giocatori resteranno a Formello per lavorare, poi al rientro dalla pausa affronteremo la Juventus. Ad attenderci c'è un percorso delicato, ma dobbiamo continuare a far bene. Sarà un’altra sfida difficile, ma se saremo in giornata potremo affrontare la partita nel migliore dei modi".