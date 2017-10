Luis Alberto come Kane... a Fifa 18. Il centrocampista della Lazio è stato inserito nel Team of The Week del celebre videogioco di calcio: a testimonianza della sua ottima prestazione contro il Sassuolo, è stato piazzato nella top 11 insieme a Kane e a Yarmolenko del Borussia Dortmund. Un tridente da favola, non solo nell'ambito della celebre simulazione calcistica: non solo elogi reali, Luis Alberto viene celebrato anche a colpi di joypad.