Luis Alberto continua a sognare. Non solo la Champions, non solo un'isperata qualificazione per i prossimi Mondiali in Russia, lo spagnolo ha un altro obiettivo in testa. Vuole diventare il re europeo degli assist. Attualmente l'ex Liverpool è sul podio, al terzo posto, della classifica dei giocatori più 'altruisti' d'Europa. Il sorpasso è possibile: il secondo in classifica è un certo Neymar, il brasiliano del PSG che in 20 partite ha fornito 13 assist, gli stessi che è riuscito a fare in biancoceleste lo spagnolo. Come riporta fichajes.com entrambi sono a -2 dal belga De Bruyne, in cima a questa speciale classifica.