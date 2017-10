Il trequartista spagnolo della Lazio, Luis Alberto ha dichiarato al quotidiano AS: "Il sogno di vestire la maglia della nazionale è sempre presente. Il ct Lopetegui non ha paura di dare la possibilità a giocatori che non sono mai stati convocati finora e, con il duro lavoro e il buon gioco, la possibilità di andare in nazionale ci sarà. In un primo momento ho avuto la sensazione di essere un comprimario qui alla Lazio, ma poi sono entrato in pianta stabile in squadra e ora mi auguro che sia così durante il resto della stagione".