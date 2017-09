Luis Alberto tranquillizza tutti su Instagram: "Contento dei tre punti, ma adesso pensiamo alla prossima. Sto bene, sarà solo qualche giorno”. Costretto ad uscire per un colpo rimediato contro lo Zulte Waregem, c'era preoccupazione nell'aria: troppo importante per la Lazio, lo spagnolo si è conquistato stima e affetto dei tifosi a suon di buone giocate e prestazioni importanti. Altri infortunati: Wallace ha quasi superato la lesione muscolare all’adduttore, potrebbe farcela per domenica, contro il Sassuolo, ha sorpassato nel recupero anche de Vrij. Gli altri infortunati torneranno dopo la sosta. Pronto Nani, potrebbe scendere in campo già domenica.