La vittoria contro il Verona ha due protagonisti inaspettativ: Luiz Felipe ha esordito al Bentegodi come titolare in Serie A, Patric addirittura non aveva ancora mai giocato in stagione. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, giovedì contro lo Zulte-Waregem comporranno ancora loro la difesa della Lazio, il terzetto sarà completato da Radu, in attesa del ritorno di de Vrij, che potrebbe scendere in campo contro il Sassuolo. Piccola curiosità: una difesa totalmente in emergenza è riuscita a sfatare un vero e proprio tabù, quello della porta imbattuta. L'ultima volta per Strakosha senza subire gol è datata 19 marzo 2017.