Una protesta plateale, rabbiosa: Senad Lulic esce dal campo arrabbiato con Inzaghi, che lo squadra a lungo, minaccioso. Ora, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lulic rischierebbe una multa. Secondo il regolamento interno , il capitano verrà sanzionato per non aver rispettato in campo il suo allenatore con l’aggravante di indossare la fascia da capitano. Ieri, a mezzanotte, dopo le interviste, ancora nessun chiarimento: i due si incontreranno oggi a Formello, ci sarà tempo per ristabilire la pace.