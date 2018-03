Il capitano della Lazio, Senad Lulic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Ora dovremo sbagliare il meno possibile. La sosta è caduta perfettamente, abbiamo potuto lavorare in tranquillità e recuperare energie per questi ultimi due mesi. I conti si fanno sempre alla fine, tutto è possibile e tutto si può fare. Noi cercheremo dalla prima partita di giocarcela. Adesso siamo quinti, ma lotteremo".



CHAMPIONS LEAGUE - "Inter e Roma? Le affronteremo entrambe in casa, davanti al nostro pubblico. Ce la metteremo tutta".



BENEVENTO - "È una squadra molto difficile da affrontare. Mi piace come giocano, danno un senso a ciò che fanno. Noi dobbiamo fare punti per tentare di raggiungere il nostro obiettivo. Per questo, davanti al nostro pubblico, serve la vittoria".



EUROPA LEAGUE O QUARTO POSTO? - "Siamo arrivati ai quarti di Europa League, siamo lì. Allo stesso tempo siamo in lotta per il piazzamento Champions in campionato. Non scelgo, vediamo se potremo andare avanti su tutti e due fronti. Sarebbe bellissimo".