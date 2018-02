Il capitano della Lazio, Senad Lulic, parla a Sky Sport dopo il successo con la Steaua in Europa League: "A Bucarest abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo stati capaci di fare gol. E' stata una serata splendida ma ora testa al campionato. Dove possiamo arrivare? "In Europa sono partita diverse rispetto alla Serie A. Noi ce la mettiamo tutta per arrivare lontano. Ora mettiamo l'Europa League da parte e pensiamo al campionato. Felipe Anderson? E' un grande giocatore, lo sapevamo. Aveva un po' di difficoltà dopo l'infortunio, si è messo a lavorare, a disposizione della squadra e si è visto il suo valore".