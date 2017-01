Doppio festeggiamento in casa biancoceleste. Per i 31 anni, compiuti lo scorso 18 gennaio, e per la nascita del figlio, Lulic porta a cena fuori lo staff tecnico, medico e i magazzinieri, oltre ad alcuni componenti dello spogliatoio, Radu, Biglia e Immobile su tutti. Sono loro gli uomini che trainano il gruppo laziale e che danno l’esempio ai più giovani. “Biglia è quello che mi ha aiutato di più, non a caso è il capitano. Poi anche Ciro e Stefan sono molto presenti”, ha affermato il '97 Alessandro Rossi dopo la gara contro il Crotone. La Lazio deve ripartire dopo lo stop dello Juventus Stadium. Lo riporta Lazionews.