Senad Lulic, laterale della Lazio, parla a Premium Sport in vista della nuova stagione: "Sappiamo che confermare ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione è difficile, ma stiamo lavorando per farlo. Qui c'è un bel clima e ci stiamo allenando al meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Le ultime tre o quattro partite dell'ultima annata non sono andate bene, compresa la finale di Coppa Italia. Per il resto abbiamo fatto una grande stagione tutti insieme. Quest’anno, con l’Europa League, ci aspettano molti impegni"