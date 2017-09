Senad Lulic è intervenuto a Lazio Style Channel dopo la sconfitta contro il Napoli. "Il risultato è bugiardo, se avessimo giocato tutta la partita con i titolari sarebbe andata in un altro modo", spiega l'esterno biancoceleste: "Li avevamo messi in difficoltà facendo tutto quello che avevamo preparato in settimana. Purtroppo ci sono stati questi infortuni, quando ti mancano 2-3 pezzi importanti dietro e davanti hai una squadra come il Napoli, diventa tutto più difficile. Nel primo tempo siamo stati perfetti, concretizzando le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo giocato con Leiva in difesa, doveva prendere un po’ le misure ed era complicato. Dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo visto un’ottima Lazio all’inizio, quest’anno abbiamo battuto sia Juve sia Milan: insomma, contro le grandi sappiamo come si gioca, ora dobbiamo guardare avanti".