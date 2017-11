Senad Lulic, capitano della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i biancocelesti e il Nizza, valevole per la fase a gironi di Europa League: "Non c'entriamo niente con lo scudetto, inutile parlarne e mettere pressione ai ragazzi. Non è cosa nostra, ci sono altre squadre in lizza: noi siamo umili, abbiamo i piedi per terra e guardiamo partita dopo partita. Il campionato e' ancora lungo, vediamo a marzo dove saremo".



Lulic prosegue: "Partita dopo partita c'e' sempre maggiore sicurezza e anche la convinzione di poter fare qualcosa di importante. Siamo li' e vogliamo lottare con le grandi squadre, sappiamo di poter giocare alla pari con tutti dopo aver battuto Milan e Juventus. Cercheremo di restare in alto, ma in questo momento non abbiamo pressioni".



Infine, sull'Europa League: "Domani sara' fondamentale l'aspetto mentale: con una vittoria possiamo superare il girone - ha osservato Lulic - Vogliamo chiudere questo discorso con due partite di anticipo. Qual e' il nostro obiettivo in Europa? Normale voler arrivare fino in fondo, ma ora pensiamo a superare il girone, poi dovremo farci trovare pronti negli scontri diretti".