Per lui parlano un gol in particolare, che lo ha consacrato nella stracittadina. Come riporta il Messaggero, Senad Lulic, eroe del 26 maggio, vivrà il suo primo derby con la fascia da capitano al braccio. Dimenticata la rabbia di Bologna, quando se la prese con Inzaghi per un cambio: ha pagato la multa senza fiatare, ha chiesto scusa al mister e ha portato tutta la squadra a cena. A Formello è un punto di riferimento, uno dei veterani della squadra, dovrà insegnare ai nuovi cosa significa derby. A maggior ragione in una stracittadina d'alta quota: Lulic ha messo le cose in chiaro, la Lazio non può competere per lo Scudetto. Ma può volare in alto, quello sì.