Senad Lulic, centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria ottenuta in amichevole contro il Bayer Leverkusen: "Stiamo lavorando bene, sia tatticamente che fisicamente. Anche certe giocate provate in allenamento riescono in partita, è una cosa buona. Ma parliamo sempre di amichevoli, di livello superiore certo, perché di partita in partita bisogna migliorare. Oggi siamo riusciti a battere un grande avversario, siamo contenti, adesso abbiamo altre due partite prima della Supercoppa. Come già detto ad Auronzo: per noi la partita contro i bianconeri è il primo obiettivo. Lavoriamo per questo, ci stiamo preparando, speriamo di arrivare al massimo. Capitano? Per me è un piacere, un onore. Il capitano deve prendersi delle responsabilità sia in campo che fuori. Con l’aiuto dei compagni stiamo facendo bene, speriamo di continuare così. Luis Alberto è forte, non perde palloni, gioca sicuro, ha occhi per i compagni, l’ultimo passaggio. C’è anche Lucas Leiva: la concorrenza fa bene a tutti, in quella posizione avremo due giocatori forti. Con altri giocatori forti dai di più. Sono contento per Ciro e Felipe, devono fare gol, speriamo continuino così".