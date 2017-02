Il segreto di Inzaghi è tanta, ma tanta corsa. Già, pare che questa sia una delle caratteristiche vincenti della sua Lazio. Che corre, corre: come riporta la Gazzetta dello Sport, con una media di 108,73 chilometri percorsi per gara è infatti la squadra della Serie A che corre di più dopo il Napoli di Sarri, che guida la graduatoria con una media di 109,74 chilometri a partita. Dopo i tre centrocampisti, quello che veramente hanno medie incredibili, al quarto posto per km percorsi c'è Immobile, instancabile. E subito dopo Felipe Anderson e, udite udite, Keita Balde Diao. Che core un pochino meno del brasiliano, ma è decisamente migliorato per atteggiamento e voglia. Forse non basterà per raggiungere il Napoli, ma intanto la Lazio corre.