Sempre di corsa la Lazio di Simone Inzaghi. Nel vero senso della parola: come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno percorso 109.355 chilometri nelle prime 8 giornate della Serie A. Più del Napoli (109.223), più dell’Inter (108.882) e più di Juventus e Roma. Non si sono mai fermati, dal 13 agosto in poi. Un dato su tutti, dopo il match in campionato contro i bianconeri: nel secondo tempo gli undici laziali hanno raddoppiato la loro corsa, fatto fuori la Juve sul piano atletico. Strappi continui, che i bianconeri non sono riusciti a replicare sul campo.