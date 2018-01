Mal di pancia Felipe Anderson. Il brasiliano è stato a lungo fuori da giochi per un infortunio, si è messo in pari, si è ritrovato indietro nelle gerarchie. Altri hanno brillato, altri si sono fatti vedere, altri si sono presi il posto da titolare. E lui, che ad Auronzo aveva brillato, si è ritrovato indietro. Molto indietro. E Inzaghi non sembra volergli ridare lo spazio perduto.



MODULO E NON SOLO - La panchina non piace a nessuno, e Felipe Anderson non fa eccezione: come riporta il Corriere dello Sport, dal suo rientro il brasiliano ha giocato solo sprazzi di partite, quasi mai da titolare. Si è ritrovato in campo solo per via di infortuni, contingenze. Per Inzaghi è il dodicesimo, nel suo ruolo Luis Alberto ha rubato l'attenzione, ha conquistato tutti. Colpe ne ha Felipe? Poche: Inzaghi sta giocando con una sola punta e un trequartista che gli gira intorno, Immobile e Luis Alberto sono fondamentali, si sono ritagliati uno spazio troppo importante, troppo grande. Nani, con grande professionalità, si sta adattando e ritagliando minutaggio decisivo, Felipe pe ora no. Scalpita, vorrebbe più campo: forse Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa, forse il brasiliano dovrebbe cambiare atteggiamento. Per ora, si tiene il suo mal di pancia, vuole più spazio e dovrà lottare per ottenerlo.