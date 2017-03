Queste le parole di Federico Marchetti, portiere della Lazio, a Lazio Style: "E’ stata una giornata bella piena per me, ma questo pomeriggio mi aspetta ancora l’allenamento. All’Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff per noi c’è stato un bagno d’entusiasmo. Ci fa sempre piacere parlare con loro. Nel pomeriggio, invece, dovevamo svolgere questi test fisici e sono contento dei miei risultati perché i valori sono risultati buoni. Il ginocchio sta bene da circa una settimana. Ho avuto anche un attacco influenzale e non mi sono riuscito ad allenare. Ho un ottimo rapporto con Strakosha; quest’ultimo non mi ha fatto rimpiangere e veniamo anche da una serie importante di vittorie e sono contento che la squadra sia riuscita a conseguire questi risultati. Dopo il derby c’è sempre stata nella storia della nostra squadra un pizzico di superficialità, ma noi abbiamo dimostrato di essere un gruppo maturo e voglioso di raggiungere risultati. Abbiamo fatto un’altra grande partita anche a Bologna. Abbiamo l’opportunità di dare continuità ai risultati all’Olimpico e per questo ci stiamo allenando bene”.