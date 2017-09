Contro la Lazio ha segnato il gol del vantaggio del Vitesse, un sinistro sotto porta: prima della trasferta contro il Nizza Tim Matavz ora vuole regalare punti ai suoi compagni. E ripensa alla sfida contro la Lazio: “Fin dall’inizio qui mi sono sentito al meglio. Ci sono grandi aspettative, però in realtà non sento questa pressione. Il Vitesse è una squadra eccellente. Ma anche il Nizza non è un piccolo club, anzi sarà un avversario molto ostico. È bello giocare certe partite. Mi piace affrontare squadre con centravanti come Ciro Immobile o Mario Balotelli. Provo per loro grande rispetto e ammirazione”. In Francia il club di Arnhem vuole i 3 punti: “Sarà una partita veramente importante per noi. Contro la Lazio abbiamo giocato bene, ma sfortunatamente non abbiamo ottenuto punti. Ora speriamo di portare a casa il risultato”.