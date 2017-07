La Lazio deve liberare un posto da extracomunitario per poter acquistare Caicedo: uno tra Mauricio, Perea e Djordjevic deve lasciare la capitale, destinazione estera. Nel frattempo, però, ci sarebbero sviluppi per l'uscita del brasiliano, a un passo dal Besiktas. Secondo quanto rimbalza dalla Turchia, il difensore brasiliano sarebbe al centro di una trattativa: la fumata bianca sarebbe ad un passo, per un milione di euro. La Lazio avrebbe deciso di cercare una monetizzazione ridotta al minimo, pur di tesserare Caicedo in tempo utile.