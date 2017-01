Il difensore Mauricio, classe '88 della Lazio in prestito allo Spartak Mosca, ha parlato a Esporte Interativo "Mi sono adattato velocemente al campionato russo. Mi ha convinto il nostro allenatore Massimo Carrera che è italiano e mi ha visto giocare nella Lazio”. Le parole del brasiliano che ha aggiunto: “Sono quattro mesi che sono qui, vedremo cosa decideranno Lazio e Spartak Mosca. Sono in prestito e i due club stanno negoziando. Tutto procede per il meglio, è un momento molto positivo della mia carriera. Siamo primi in campionato e vogliamo rimanerci. Alla Lazio siamo riusciti a tornare in Champions dopo tanti anni e ora sogno di riuscirci anche con lo Spartak. Siamo tutti concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo mantenere questa continuità per vincere il campionato e tornare nell’Europa che conta”.