Esperienza, visione di gioco, duttilità: le caratteristiche per ereditare il posto di Biglia alla Lazio sono tracciate, il nome che potrebbe incarnarle tutte è Joao Moutinho. Il centrocampista del Monaco, 31 anni, è a scadenza 2018, come riporta Leggo, ha un prezzo del cartellino piuttosto basso, 12 milioni di euro, ed è stato uno dei protagonisti del campionato europeo vinto lo scorso anno dal Portogallo. Nessuna trattativa in corso: per ora c'è solo la proposta di Jorge Mendes a Tare, visto lo stretto legame tra i due.