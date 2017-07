Mercato in uscita, la Lazio lavorare per sfoltire la rosa, e piazzare i giocatori che sembrano fuori dal progetto tecnico di Inzaghi. Cataldi ha già firmato col Benevento e oggi può toccare a Kishna, con cui la neo-promossa in A ha trovato l'accordo. Lotito e Tare cercano di scuotere il mercato in uscita: come riporta il Corriere dello Sport, devono piazzare uno tra Mauricio e Perea. Sono loro che bloccano l’ eventuale arrivo di Azmoun o Caicedo a Roma, che hanno lo status di extracomunitario.